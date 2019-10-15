شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: السيسى لمستثمرى مصر فى الخارج: نحتاج لكل سواعد أبنائنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عدده المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مستثمرى مصر فى الخارج، إضافة إلى آخر تطورات العدوان التركى على سوريا.





واقرأ أيضا على الخليج 365 غدا..السيسى لمستثمرى مصر فى الخارج: نحتاج لكل سواعد أبنائنا.. ومهتمون بتحفيز الاستثمار.. ًالرئيس يلتقى رئيس «تويوتا» ويؤكد: مصر مؤهلة لتصبح محورا مهما للصناعات اليابانية ونقطة انطلاق لها إلى مختلف الأسواق خاصة فى أفريقيا والشرق الأوسط

احتدام الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وجيش الاحتلال التركى فى تل أبيض ورأس العين.. أبواق الإخوان تعاون أردوغان فى قتل السوريين





Advertisements

مذكرة برلمانية تطالب باتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتزقة الجماعة الإرهابية المشاركين فى العدوان على سوريا

أسرى الدواعش.. قنابل موقوتة على خط النار.. انتقادات للدول الأوروبية لرفضها استلام مواطنيها المنضمين للتنظيم.. و"عروس داعش" و"بائع الآيس كريم" الأشهر من بين الإرهابيين الأجانب





"نيويورك تايمز" منحازة ضد الدولة المصرية.. أقلام العالم الحرة تفضح إعلام أمريكا الداعم للإرهاب.. كاتب أمريكى يوجه رسائل حاسمة: من سيدفع ثمن عدم استقرار القاهرة؟.. ورئيس مصر ليس عمدة لبلدة صغيرة

الدكتور محمد غنيم: "الدولة مفروض متصرفش غير على التعليم والصحة".. الفترة الأولى للرئيس السيسى كانت بها تحديات خطيرة ومع ذلك تحقق خلالها العديد من الإنجازات









104 حرائق و48 ساعة من الجحيم فى لبنان.. النيران تلتهم مساحات شاسعة والمحاصرون يصرخون.. رئيس الوزراء اللبنانى: طلبنا دعما أوروبيا.. وطائرات قبرص واليونيفيل فى المواجهة