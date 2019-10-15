شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الدفاع الأمريكى والروسى يناقشان تطورات الملف السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن بيان للجيش الروسى أن وزيرى الدفاع الروسى والأمريكى بحثا الوضع فى سوريا فى اتصال هاتفى. Advertisements وجاء الاتصال بعد أيام من إصدار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمرا بسحب قوات بلاده من منطقة الصراع فى سوريا، ليسمح للقوات السورية المدعومة من روسيا بالانتشار فى عمق المنطقة التى تسيطر عليها القوات الكردية جنوبى الحدود التركية.

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