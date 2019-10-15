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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء من واشنطن: موقف مصر ثابت فى رفض أى انتهاك للأراضى السورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، خلال لقائه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى،على موقف مصر الثابت والراسخ من رفض أى انتهاك للأراضى السورية، وإدانة العدوان التركى على سوريا بأشد العبارات، والتحذير من العواقب الوخيمة لهذا العدوان على استقرار المنطقة بأكملها، والمطالبة بالوقف الفورى لهذا العدوان، والانسحاب الفورى للقوات التركية من الأراضى السورية.
جاء هذا اللقاء خلال الزيارة التى يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولى والوفد الوزارى المرافق له للولايات المتحدة الأمريكية.
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