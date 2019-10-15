شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى: أردوغان يتحمل أى جرائم حرب فى سوريا ومسئولية إحياء داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدفاع الأمريكى مارك أسبر، فى تغريدات اليوم الثلاثاء، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قرر، بشكل أحادى غزو شمال سوريا، وهو ما ساهم فى العديد من الإصابات واللاجئين، بالإضافة إلى زيادة تدفق اللاجئين، وحالة من انعدام الأمن، وهو ما يمثل تهديدا للقوات العسكرية الأمريكية.

وأضاف أسبر "ونتيجة للأعمال التركية غير المسئولة، أصبحت القوات الأمريكية فى شمال شرق سوريا فى مواجهة أخطار غير مقبولة.. كما أننا أصبحنا كذلك عرضة لخطر الإنزلاق فى صراع أوسع، وهو ما دفع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لاتخاذ قراره بالانسحاب."

ووصف أسبر العدوان التركى بالعمل "غير الضرورى والمندفع"، محملا الرئيس التركى عواقبه بالكامل، وعلى رأسها إحياء تنظيم داعش الإرهابى، وما سوف يرتكب هناك من جرائم حرب وأزمات انسانية متنامية