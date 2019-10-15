شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. تقرير أممى : العمال فى قطر معرضون لخطر الضغط الحرارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة "اكسترا نيوز"، تقرير أممى حول الأوضاع المأساوية للعمال فى قطر بسبب خطر الضغط الحرارى خلال فصل الصيف، وهو ما يشكل خطر كبيرا على حياتهم.
وقال التقرير الأممى ، بحسب قناة "إكسترا نيوز"، إن هناك خطر مرتفع أو شديد يتعرض له العاملين قى قطر بسبب العمل فى ظل درجة الحرارة المرتفعة ، حيث اعتمد التقرير على بيانات من 125 عامل فى قطر بعضهم يعمل فى ملاعب كأس العالم المقبل مونديال 2022 وآخرين فى مزرعة .
وقال التقرير الأممى ، إنه تبين أن ثلث العاملين فى الدراسة فى قطر عانوا من ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 38 درجة مأوية وهو ما يمثل خطر صحيا عليهم.
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