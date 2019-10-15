نائب محافظ القاهرة يوجه بسرعة انتهاء أعمال ترميم كنيسة مارى جرجس بحلوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء معاينة لكنيسة مارى جرجس بحلوان ، عقب الحريق الذى شب فيها مؤخرا . جاء ذلك خلال زيارة اللواء أحمد فؤاد نائب المنطقة الجنوبية لمقر الكنيسة لتفقد أثار الحريق ومقابلة الانبا بسنتى أسقف حلوان والمعصرة والقس بشارة راعى الكنيسة. Advertisements وطالب نائب محافظ القاهرة ، لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالانتهاء من المعاينة وكتابة تقريرها بالأعمال الفنية المطلوبة على أن يبدأ العمل فورا موجها رئيس حى حلوان باستخراج التصاريح اللازمة لتلك الأعمال مع المتابعة الشخصية منه لحين انتهاء الأعمال وتقديم كافة أوجه الدعم المطلوبة علي تنهى تلك الأعمال خلال وقت قريب .

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