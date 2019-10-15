شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: المستثمرون المصريون لبوا النداء فورًا عندما طلبتهم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تكليف القيادة السياسية فى 2015 بضرورة التواصل مع المصريين بالخارج كان للاستفادة من خبراتهم.

جاء ذلك خلال كلمتها بفعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والتى تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وذلك بمشاركة 65 مستثمرا مصريا بالخارج للاستفادة من خبراتهم فى عدد من المجالات الحيوية المتعلقة بمختلف القطاعات الاستثمارية.

ووجهت وزيرة الهجرة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لهذا المؤتمر ومنذ إعلانه رعاية المؤتمر، وأشادت بحرص المستثمرين المصريين بالخارج على التواجد في المؤتمر، لافتة إلى أن ذلك ظهر بوضوح في استجابتهم السريعة رغم تغيير الموعد أكثر من مرة، وفي جميع الأوقات كانوا يؤكدون أنهم جاهزون لخدمة وطنهم مصر فورًا.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الدولة المصرية حريصة على الاستثمار في بناء الإنسان باعتباره ركيزة التنمية والتقدم.

وخلال كلمتها أيضًا، وجهت الوزيرة التحية لروح المهندس الراحل عبد الحليم عمر، ولفتت إلى أن زوجته الكندية المصرية حرصت على حضور المؤتمر.

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كما تحدثت الوزيرة عن نماذج من الشباب المصري الناجح بالخارج، مستشهدة بـ "مايكل فريد" الشاب المصري الناجح بالخارج والذي يدرس هندسة ميكانيكا في إحدى الجامعات بالولايات المتحدة واخترع آلة ميكانيكية تصنع الوجبات الصحية الساخنة، واختارته مجلة فوربس لعام 2019 من أكثر الشباب تأثيرا في مجال صناعة الأغذية، وأيضا الشاب المصرى عمر الخواجة نموذج الذى يدرس فى المملكة المتحدة ويعمل فى الاستثمار العقارى هناك، وبدأ فى تشغيل عمالة مصرية.

وفي ختام كلمتها، شددت وزيرة الهجرة على أن هناك نماذج شابة أخرى في الداخل لا تقل عطاء ومثابرة وهو الجندي المصري الشاب الذي يقف على الجبهة يحمي حدود مصر ويدافع عن أمنها وشعبها، مؤكدة على النعم الوفيرة التي حباها الله لمصرنا الحبيبة وشعبها الأبي العظيم.

