شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. حركة تنقلات في صفوف رؤساء المدن في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، القرار رقم «٤٩٥ لسنة ٢٠١٩»، والذي شمل حركة تنقلات رؤساء المدن في البحر الأحمر.

وشمل القرار، تعيين عاطف وجدي رئيسًا لمدينة الغردقة، ومصطفى محمد عبدالرحيم حسانين، رئيسًا لمدينة حلايب، وهاني محمد عبدالقوي السيد، رئيسًا لمدينة الشلاتين، وهدى حسن أحمد، رئيسًا لمدينة سفاجا.

فيما تم تعيين ياسر جلال أحمد، رئيسًا لحي شمال الغردقة، وإيهاب السيد فرغلي، رئيسًا لمرسى علم.