شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تلد 4 توائم ذكور في مستشفى خاص بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مستشفى خاص بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، الثلاثاء، وضع سيدة عشرينية تدعى أمل، 4 توائم جميعهم من الذكور، وتم وضع الأطفال بالحضانة لقلة وزنهم.

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وأكد الدكتور فؤاد العياشي، أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة، أن المستشفى استقبل الحالة فور قدومها، وتمت إجراءات دخولها إلى العمليات مراعاة لحالة الأم وحفاظا على سلامة الأجنة.

وأضاف أن الأم والمواليـد الأربعة في صحة جيـدة ولا يعانـون من أيـ مضاعفـات خاصة، وأن نسبة المضاعفـات في هــذه الحالات كبيرة، لافتا إلى أن طاقـم التوليـد الذي أشـرف على الـولادة كان يعمل بكل جهد للحفاظ على سلامة الأم والأجنة، وأن خبرة الطاقـم وسرعـة التعامل مع الحالـة أسهمتا بشكــل كبيـر في حـدوث الولادة القيصرية بدون مضاعفات وسلامتهم.

من جانبها، أعربت الأم عن سعادتها بالرزق الذي أرسله الله لها، قائلة إن الـ4 توائم قرة عيني، ودعت الله سبحانه وتعالى أن يساعدها في تربيتهم والعناية بهم، وتعليمهم ليكونوا في مراكز كبيرة.