شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يشهد سيناريو ومحاكاة فعلية للحماية من مخاطر السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، الثلاثاء، بثًا مباشرًا لسيناريو ومحاكاة فعلية للحماية من مخاطر السيول بمدينة قنا الجديدة، من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

وأوضح «الهجان» أن سيناريو المحاكاة افترض تضرر وحدات الاسكان الاجتماعي، بالحي الثاني، نتيجة تعرضها لأمطار غزيرة وسيول، مما أدى إلى حدوث خسائر في الأرواح والمنشآت والمرافق والمباني والطرق، مؤكدًا أن السيناريو تضمن إعادة فتح الطرق المؤدية من وإلى وحدات الاسكان الاجتماعي، نتيجة تعرضّها لمياه السيول، والسيطرة على حريق اندلع بإحدى الشقق السكنية، نتيجة ماس كهربائي.

وذكر أن الهدف من السيناريو، الوقوف على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية لمجابهة الأزمات والكوارث، حال وقوعها، مؤكدًا أهمية التدريب في صقل ورفع القدرات.