شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر.. انطلاق ماراثون «دراجات جامعة مطروح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات ماراثون سباق الدراجات الهوائية بجامعة مطروح، بمشاركة رئيس الجامعة، مصطفى النجار، والنائب سليمان فضل، عضو مجلس النواب، والدكتور صلاح عسران، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وهيئة التدريس وطلاب الجامعة، ذلك بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر.

وأوضح «النجار» في بيان، الثلاثاء، أن هذه الاحتفالية تمثل رمزاً لإحياء ذكرى عطرة، والتي تساهم في بناء الجامعة، فهي جزء من الوطن، مُقدرًا دور الجيش المصري. وأضاف أنه يتوجب علينا استلهام آيات التضحية والفداء من انتصارات أكتوبر المجيدة.

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واستكمل: «لابد أن نطبق روح النصر في حياتنا اليومية على أيدي سواعد أبناء مصر الفتية، بعد انتقالنا من مرحلة العبور للبناء»، مُشيرًا إلى أن الماراثون يهدف إلى تشجيع طلاب الجامعة على ممارسة الرياضة ورفع اللياقة البدنية لديهم، حرصاً من إدارة الجامعة على تنوع الأنشطة الطلابية على مدار العام الدراسي.

ولفت النائب «فضل» إلى أن مشاركته بالاحتفالية، تأتي نيابةً عن الهيئة البرلمانية لمحافظة مطروح، ودعماً للجامعة ولجميع فعالياتها وأنشطتها الطلابية. كما توجه بالشكر إلى رئيس الجامعة وطلابها، للجهد المبذول، والذي يساهم في إظهار الجامعة بصورة تليق بها.

وذكر الدكتور صلاح عسران، أن الماراثون اشترك فيه 125 طالب وطالبة، وبدأ الماراثون من أمام مقر كلية التربية الرياضية، حتى فندق البوسيت. وفي نهاية الماراثون أهدى «النجار» للنائب نجمة الجامعة، تقديراً لجهوده في دعم جامعة مطروح وطلابها.