شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: 3 مرشحين على رئاسة نادى القضاة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر قضائية ، أن هناك 3 أسماء حتى الآن أعلنوا اعتزامهم الترشح لرئاسة نادى القضاة فى الانتخابات الكلية للنادى، والتى تجرى ديسمبر المقبل.

وأوضحت المصادر ، أن فى مقدمة الأسماء المرشحة المستشار محمد عبد المحسن ، رئيس النادى الحالى ، والمستشار يسرى عبد الكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عبده صالح، سكرتير عام النادى حالياً، ويخوض صالح الانتخابات على مقعد الرئيس للمرة الأولى.

وقرر نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن ، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادى، إعتبارا من يوم 21 أكتوبر الجارى وحتى 27 نفس الشهر.

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وتستقبل طلبات الترشح وذلك اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر الجارى إلى يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجارى من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء عدا يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة السادسة مساء، على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر المقبل.

وتعد هذه الانتخابات هى انتخابات كلية على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالى مدته القانونية المقررة فى اللائحة الداخلية لنادى القضاة.

والمقاعد الـ17 التى ستجرى عليها الانتخابات هى: مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا ، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.