أحد خبراء "مصر تستطيع": "بلدنا أرض خصبة وجئت من الخارج للاستثمار فى الدلتا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أشرف دوس، أحد خبراء مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته المؤتمر، مؤكدا تشجيع الرئيس المستمر رجال اﻷعمال للاستثمار فى الوطن، قائلا: "استجبنا لدعوة الرئيس وجئت من الخارج للاستثمار فى الدلتا".

وأكد أحد خبراء مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، أن مصر أصبحت أرض خصبة للاستثمار، وترحب بكل المستثمرين، متحدثا عن مشروعه فى مدينة طنطا وإنشاء منطقة لوجستية هناك، مشيرا إلى النجاح الذى سيتحقق من وراء هذا المشروع للبلد.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطنى الخامس لعلماء وخبراء مصر فى الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذى تنظمة وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التخطيط، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى الفترة من 15 وحتى 16 أكتوبر، فى مركز مصر للمؤتمرات الدولية "المنارة" بالتجمع الخامس، بحضور وزيرتى الهجرة والتخطيط.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين بحضور 65 من المصريين الذين حققوا نجاحات في بلاد المهجر فى مجالات التنمية والاستثمار، ويتولون مناصب مرموقة فى مؤسساتة دولية معنية بالاستثمار والتنمية والمنح والمشروعات الصغيرة والتعليم والرقمنة.

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وشهد انطلاق فعاليات المؤتمر حضور عدد من وزراء الحكومة المصرية وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزير الإسكان المجتمعات العمرانية، ووزيرة البيئة، ووزير الزراعة، ووزير قطاع الأعمال العام، وكذلك حضور لفيف من كبار رجال الدولة، وأعضاء مجلس النواب الموقرين، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، وعدد من كبار الكتاب والصحفيين، ورؤساء الجامعات المصرية.

وتضمن حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلى عن تاريخ مؤتمرات مصر تستطيع بنسخها الأربع السابقة واستعراض ما خرجت به من توصيات وما تحقق منها من نتائج على أرض الواقع، كذلك الإشارة لأهداف النسخة الخامسة من مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية".