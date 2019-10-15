شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تتابع عملية التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين بوحدة نجع بدران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم، أعمال التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين، بوحدة طب الأسرة بنجع بدران، وهى ضمن 18 وحدة يتم تسجيل المواطنين بها بالمحافظة، منذ الأول من شهر أكتوبر الجارى، ويأتى هذا فى إطار استعدادات وتجهيزات المحافظة لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأوضح بيان أن الوفد استمع للفريق الطبى الذي يقوم بإجراء عملية التسجيل وفتح الملفات، وتوقيع الكشف الطبي على المواطنين والذي يتم إجراؤه بالمجان، وأكد لهم أنه يولى ملف التدريب والتعليم الطبى المستمر اهتماماً بالغاً مما سيكون له عظيم الأثر على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ووجهت بتدريب عدد من أطباء الأسرة بمحافظة الأقصر فى إنجلترا أسوة بزملائهم بمحافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.

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وأضاف أن الوفد وجة بالاستعانة بالرائدات الريفيات بما لهن من دور كبير فى توعية المواطنين، للقيام بدورهن فى توعية المواطنين وحثهم على سرعة التسجيل بالمنظومة الجديدة، حتى يستطيعوا الانتفاع بخدماتها الطبية ذات الجودة العالية.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهى: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الجارى، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد.