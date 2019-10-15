شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: لا يوجد توافق بين موسكو وأنقرة على العملية العسكرية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة الروسية ، أنه لا يوجد توافق بين روسيا وتركيا على العملية العسكرية فى شمال سوريا ، موضحة أن موسكو لم تناقش الأمر مع أنقرة على الإطلاق – بحسب ما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

وقالت الرئاسة الروسية، إنه بوسع تركيا التوغل لمسافة لا تتجاوز 10 كلم فقط داخل سوريا.

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وكان مسؤول فى الخارجية الأميركية أكد خروج كل قوات بلاده من منبج السورية.