شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: لا يوجد توافق بين موسكو وأنقرة على العملية العسكرية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة الروسية ، أنه لا يوجد توافق بين روسيا وتركيا على العملية العسكرية فى شمال سوريا ، موضحة أن موسكو لم تناقش الأمر مع أنقرة على الإطلاق – بحسب ما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.
وقالت الرئاسة الروسية، إنه بوسع تركيا التوغل لمسافة لا تتجاوز 10 كلم فقط داخل سوريا.
وكان مسؤول فى الخارجية الأميركية أكد خروج كل قوات بلاده من منبج السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: لا يوجد توافق بين موسكو وأنقرة على العملية العسكرية فى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.