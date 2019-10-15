شكرا لقرائتكم خبر عن نائب "ترامب" يتوجه إلى أنقرة خلال 24 ساعة لبحث العدوان التركى على سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، فى بيان عاجل لها أن مسؤول أمريكى أكد أن نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس سيتوجه إلى تركيا خلال 24 ساعة لبحث العدوان التركى فى شمال السوريا.
وكان مسؤول فى الخارجية الأمريكية أكد خروج كل قوات بلاده من منبج السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب "ترامب" يتوجه إلى أنقرة خلال 24 ساعة لبحث العدوان التركى على سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.