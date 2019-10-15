شاهد.. اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين فى مطار برشلونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مطار برشلونة الأسبانى، اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، عقب حكم بالسجن ضد قادة الانفصال فى كتالونيا.
وذكرت تقارير إعلاميه، أنه قد أصدرت المحكمة العليا فى إسبانيا أمس الاثنين، مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس إقليم كتالونيا المقال، كارلوس بيجديمونت، وذلك عقب صدور أحكام بحق اثنى عشر سياسيا من داعمى استقلال إقليم كتالونيا لدورهم فى محاولة انفصال الإقليم عن إسبانيا عام 2017، وكان أن القاضى بابلو يارينا، أصدر مذكرة الاعتقال بناء على تهم بإثارة الفتنة، وإساءة استخدام الأموال العامة.
يذكر أن بيجديمونت وآخرين قد فروا إلى بلجيكا فى أكتوبر 2017، عندما تم استدعاؤهم للمثول أمام المحكمة لاستجوابهم بشأن محاولة الانفصال، وإجرائهم استفتاء غير قانونى بشأن استقلال الإقليم عن إسبانيا.
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