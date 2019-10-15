فيديو.. استخراج الأوراق الثبوتية للمكفوفين بالمجان لمدة أسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستخرج القطاعات الخدمية بوزارة الداخلية الأوراق الثبوتية لذوى الإعاقة البصرية بالمجان بدءًا من اليوم ولمدة أسبوع. ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قطاعى "الأحوال المدنية – الوثائق" باستخراج "الأوراق الثبوتية – وثائق وجوازات السفر– تصاريح العمل" لذوى الإعاقة البصرية بالمجان بدءاً من اليوم الثلاثاء ولمدة أسبوع. Advertisements جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى مد جسور التعاون البناء والتواصل الفعال مع كافة أطياف المجتمع، وفى ضوء مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقها رئيس الجمهورية، وتزامنا مع الاحتفال بـ"اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء".

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