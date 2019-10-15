شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الحوادث.. كواليس وأسرار محاولة إغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر "قسم الحوادث" بـ"الخليج 365" عدداً من الأخبار الهامة بالقطاع الأمنى والقضائى، على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة:

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 10 نوفمبر القادم، لنظر أولى جلسات الدعوى التى تطالب بعدم دستورية القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور.

شهد نفق الهرم فى اتجاه مطلع كوبرى الجيزة توقف حركة السير بسبب زيادة الأحمال، والوقوف العشوائى للسيارات الأجرة أثناء تحميل الركاب.

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حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 10 نوفمبر القادم، لنظر الدعوى الجديدة المطالبة بعدم دستورية نص المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008".

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 10 نوفمبر القادم، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 48 من القانون 66 لسنة 1974 م بشأن نقابة المهندسين، المتعلقة بالحق فى المطالبة برسم الدمغة.

قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم فى قتل آخرين، لجلسة 21 أكتوبر لسماع أقوال اللواء مصطفى النمر.

قررت محكمة الجنايات المختصة، المنعقدة بطره، تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لجلسة 30 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.