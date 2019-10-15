ورشة عن "الفتوى وتكنولوجيا المعلومات" بالمؤتمر العالمي للإفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

شهد اليوم الأول لفعاليات المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء الذي تعقده الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، ورشة عمل حول "الفتوى وتكنولوجيا المعلومات"، برئاسة محمد علاء الدين صادق، مستشار مفتي الجمهورية لتكنولوجيا المعلومات، وأدارها المهندس مصطفي الخضراوي، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بدار الإفتاء المصرية.

وناقشت الورشة اقتراحًا بشأن قيام الأمانة العامة بتطوير البنية التكنولوجية في المؤسسات الإفتائية من خلال تقديم برامج جاهزة لهذه المؤسسات في إدارة الفتاوي الهاتفية والإلكترونية وتراث الفتاوى وكذلك المواقع الإلكترونية وربطها بموقع الأمانة.

واستعرضت الورشة رؤية هيئة الإفتاء العالمية بشان تحويل مهمة "IT" إلى خدمات مميكنة - معيار "ITIL" - وتقديمها وتشغيلها في الدار وكذلك العمل على تحسينها.

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وأكدت نقاشات الورشة أن العالم أصبح قرية واحدة، وأن التغيير الرقمي شيء لا بد منه في ظل التطور الرقمي الهائل وتتطور وسائل الاتصالات والهواتف الذكية، مشددة على أن الفتوى هي منتج دور الإفتاء ومن ثم يجب أن يتميز هذا المنتج بجودة عالية ويناسب المستخدم.

وأوضح القائمون على الورشة أن من بين هذه الخدمات ما تم إنجازه بالفعل بدار الإفتاء المصرية مثل: الموقع الإلكتروني، الفتاوى الهاتفية، فتاوى الإنترنت، دورة عمل الفتاوى الشفهية والموثقة، تعليم المفتيين عن بُعد، أرشيف إلكتروني للفتاوى، مكتبة إلكترونية للكتب التراثية والفقهية، مؤكدين أن هذه الخدمات قد ساعدت بالفعل في توفير وقت وجهد المفتي والمستفتي، وتوفير قاعدة معرفة خاصة بالفتاوى تُستخدم لتدريب المتدربين على الإفتاء.

كما ساعدت المفتي قبل الإفتاء في الاستعانة بالأرشيف الإلكتروني وقاعدة المعرفة بالدار والمكتبة الإلكترونية، وكذلك ساعدت في عمليات الرصد (فتاوى أسرية – فئات عمرية – مشاكل سائدة – مواقع جغرافية)، فضلًا عن إسهامها في إصدارات الأبحاث الشرعية.