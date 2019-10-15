محافظ الجيزة: إنشاء بنية تحتية لسوق "زنين" ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:

قال أحمد راشد محافظ الجيزة، إن تطوير سوق (زنين) يأتي ضمن خطة تطوير الأسواق العشوائية وغير الآمنة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات، مشيرًا إلى أن السوق يضم 116 باكية وفرش.

جاء ذلك في تصريحات للمحافظ خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة سوق (زنين) الحضاري بحي بولاق الدكرور، كأول سوق يقام بأعلى المواصفات البيئية والحضارية؛ لنقل الباعة الجائلين إليه بدلاً من استغلالهم لنهر الطريق ما يسبب إعاقة الحركة المرورية.

وأضاف راشد: "أنه تم إنشاء بنية تحتية متكاملة للسوق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وإضاءة ونظام للتهوية ولإطفاء الحرائق، كما تم إنشاء أرصفة جانبية مظلله وجيدة الإضاءة للمشاة بطول 800 م2؛ للتسهيل على المترددين بالسوق".

وأوضح أن أعمال التطوير تمت من خلال منحة منفذة ببرنامج مشروع مدن آمنه خالية من العنف ضد النساء والفتيات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والذي يهدف في جزء من أنشطته إلى التطوير العمراني للمساحات العامة لكي تصبح أكثر أمانًا للمجتمع بشكل عام والفتيات والسيدات بشكل خاص.

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وأشار إلى أنه تم تدعيم محيط السوق بمنطقة ألعاب مؤمنة للأطفال على مساحة 160مترًا مربعًا؛ نظرًا لأن ثلثي البائعين والمترددين على السوق من النساء، كما تم تدعيمها بأعمدة إنارة حديثة، فضلًا عن تطوير شارع (زنين) تزامنًا مع النقلة الحضارية التي تُنفذ بالمنطقة.

ونوه بأن السوق قد تم بناءه في منتصف تسعينيات القرن الماضي وكان بحاجة إلى التطوير، حيث تم البدء في أعمال تطويره نهاية أكتوبر 2018، حيث تضافرت الجهود لسرعة الانتهاء منه لخدمة أهالي بولاق الدكرور.

وأكد أن البائعات قد تلقت تدريبات لمحو الأمية من خلال المجلس القومي للمرأة؛ للمساعدة في نجاح أعمالهن، مشيرًا إلى تشكيل لجنة إدارة للسوق تتضمن تمثيلًا متوازنًا من الرجال والنساء من أجل تحسين التواصل بين البائعين والبائعات ومسؤولي المحافظة.

وتفقد كل من المحافظ ورئيس المجلس القومي للمرأة باكيات سوق زنين من الخارج والداخل، واستمعا لآراء البائعين فيما تم إنجازه بالسوق من أعمال، مشددين على ضرورة الحفاظ على السوق باعتباره مصدر دخلهم.