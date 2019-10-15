وزيرة الصحة تتفقد التجهيزات بمستشفيي العديسات والبياضية بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، أعمال التجهيزات الجارية بمستشفيي (العديسات والبياضية) في إطار استعدادات وتجهيزات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى العديسات والتي تم إنشاؤها وتجهيزها بتكلفة بلغت حوالي 400 مليون جنيه، حيث من المقرر أن تخدم المستشفى مليون و200 ألف نسمة، مشيراً إلى أن المستشفى مكون من أرضي و3 أدوار متكررة، بسعة 105 أسرة، وتشمل 4 معامل تحاليل، وبنك دم، وقسم مناظير، و9 ماكينات للغسيل الكلوي، و19 سرير رعاية مركزة، وقسم للقسطرة.

وقال إن الوزيرة استمعت لمقترحات المواطنين في إطار النهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة، ولفتت إلى أن محافظة الأقصر ستشهد طفرة طبية غير مسبوقة تزامناً مع تطبيق التأمين الصحي الجديد، مؤكدةً أن الدولة ستتحمل غير القادرين بالمنظومة الجديدة، ودعت المواطنين مجددا بتسجيل أنفسهم وأسرهم بالمنظومة الجديدة، حتي يتسنى للدولة تقديم أفضل خدمة الطبية للمواطنين داخل المنظومة الجديدة للتأمين الصحي.

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وأضاف أن وزيرة الصحة ومحافظ الأقصر، تفقدا أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية بمستشفى البياضية، والتي تخدم 75 ألف نسمة بتكلفة إنشائية بلغت 209 ملايين جنيه، وأوضح أن المستشفى يتكون من دور أرضي و6 أدوار متكررة، ويشمل 26 سرير غسيل كلوي، و20 عيادة خارجية، و5 معامل للتحاليل، ووحدة عناية مركزة بها 5 أسرة رعاية، و4 غرف عمليات.

وقال مجاهد إن وزيرة الصحة والسكان، وجهت بإعادة دراسة التصميمات الإنشائية للمستشفى، بما يتناسب مع أكواد بناء المستشفيات العالمية، وشددت على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتي كان من المقرر الانتهاء منها شهر أغسطس الماضي، مؤكدةً على ضرورة الإسراع من وتيرة العمل حتى يتم إدراج المستشفى ضمن المنظومة الجديدة.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الجاري، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.