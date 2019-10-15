رئيس "خطة النواب": قانون الجمارك الجديد ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الجمارك الجديد يعد ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي في مصر، ويفتح الباب أمام إصلاح العلاقة بين مصلحة الجمارك والجهات الأخرى المعنية.

وأوضح عيسى- خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء - أن اللجنة تسعى من خلال مشروع قانون الجمارك الجديد إلى الارتقاء بترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية.

وأشار إلى أن اللجنة تسعى إلى وضع حدود زمنية ملزمة لجميع الجهات لإنهاء مسألة الإجراءات الجمركية بمشروع قانون الجمارك الجديد، لافتا إلى أن المشروع يمس قطاعا كبيرا من الجهاز الإداري للدولة.

وطالب عيسى جميع الجهات المعنية بتقديم ملاحظاتها كتابيا على مشروع القانون إلى أمانة اللجنة قبل يوم الأحد المقبل، وذلك لوضعها في الاعتبار عند صياغة مواد مشروع القانون. ​