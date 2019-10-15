"كهربائي بدرجة نصاب".. ضبط فني لاتهامه بالنصب على مواطن بزعم تعيينه بالحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن سوهاج القبض على فني كهرباء لاتهامه بالنصب والإحتيال على أحد الأشخاص والإستيلاء على أمواله بزعم تعيينه بأحد الوظائف الحكومية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين، إنه في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ المزعومة والنصب والإحتيال على المواطنين .. فقد تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من ( حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج ) بقيام أحد الأشخاص بالحصول منه على مبلغ مالى مقابل تعيينه فى إحدى الوظائف الحكومية .

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أكدت التحريات صحة البلاغ ، وأسفرت عن قيام ( فنى كهرباء - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج ) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال إستغلال النفوذ المزعومة والنصب والإحتيال على المواطنين راغبى التعيين فى الوظائف الحكومية، وقيامه بالإستيلاء من الشاكى على مبلغ مالى قدره (30.000 ثلاثون ألف جنيه) مقابل تعيينه فى وظيفة حكومية، إلا أنه لم يف بما وعد به وإمتنع عن رد المبلغ المالى المستولى عليه.

بإستدعاء المتحرى عنه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .