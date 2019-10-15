أخبار مصر | أسامة العبد يشيد بتنظيم المؤتمر الخامس للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسامة العبد يشيد بتنظيم المؤتمر الخامس للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الأستاذ الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصرى الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية ، بالتنظيم الجيد الذى جاء فى أفضل صورة وحسن الإخراج للمؤتمر العالمى الخامس للإفتاء الذى تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ، تحت عنوان: "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، والذي ينعقد بالقاهرة تحت مظلة دار الإفتاء المصرية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، وبمشاركة مفتون وعلماء ووفود أكثر من 85 دولة من مختلف القارات .

وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب فى كلمته خلال رئاسته للجلسة الثانية ضمن فعاليات المؤتمر والتى ناقشت المحور الثانى للمؤتمر حول "تاريخ إدارة الخلاف الفقهى : عرض ونقد" : إن هذا المؤتمر الهام يعد مساهمة جادة لعلاج ما يوجد من تضارب واختلافات وفى مواجهة تيارات التشدد والتطرف والإرهاب وتذكير المسلمين ان الاختلاف الأهوج مرض خطير على الأمة الإسلامية ولهذا نظم هذا المؤتمر .

وأضاف د.العبد : ولهذا نتوجه بخالص الشكر لراعى المؤتمر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ،رئيس الجمهورية ، وللأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم ولدار الإفتاء المصرية على اختيار موضوع المؤتمر الذى يأتى فى وقته تماما فى ظل التحديات والمخاطر التى تواجه العالم الإسلامى فى مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تسعى لنشر العنف والدماء فى كل مكان.

شارك فى فعاليات الجلسة الثانية للمؤتمر والتى حملت عنوان " تاريخ إدارة الخلاف الفقهى : عرض ونقد" كل من: فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالله النجار ،عضو مجمع البحوث الإسلامية ، فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالسلام العبادى ،الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامى الدولى ، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أحمد لوح ،رئيس لجنة الإفتاء باتحاد علماء أفريقيا -السنغال ، الأستاذة الدكتورة خزيمة توحيد ينجو ، رئيس شؤون الفتوى بمجلس العلماء الإندونيسى، فضيلة الدكتور أحمد ممدوح سعد ، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، فضيلة الشيخ كامل الحسينى ، باحث شرعى بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم .