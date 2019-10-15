أخبار مصر | قاضي قضاة فلسطين: موقف شيخ الأزهر له تأثير على قادة ورؤساء الدول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاضي قضاة فلسطين: موقف شيخ الأزهر له تأثير على قادة ورؤساء الدول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، خلال زيارته القاهرة.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن موقف الأزهر الشريف ثابت تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عنها بالغالي والنفيس على أرض الواقع وفي المحافل الدولية، داعيًا الدول المحبة للسلام إلى الوقوف بجوار الحل العادل للقضية الفلسطينية، وحماية المسجد الأقصى من الاعتداءات المتكررة.

من جانبه، أطلع قاضي قضاة فلسطين، فضيلة الإمام الأكبر على تطورات الحالة الإنسانية في فلسطين وخاصة الوضع في مدينة القدس المحتلة، مشيرًا إلى ضرورة وجود موقف عربي موحد تجاه ما يحدث للشعب الفلسطيني على وجه العموم ومدينة القدس المحتلة على وجه الخصوص، لافتًا إلى أن موقف الإمام الأكبر الداعم والمساند للقضية الفلسطينية له تأثير كبير بين قادة ورؤساء الدول.