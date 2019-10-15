أخبار مصر | بهاء أبو شقة يُطلق مبادرة "الوفد مع الوفديين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهاء أبو شقة يُطلق مبادرة "الوفد مع الوفديين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، مبادرة جديدة وهي "الوفد مع الوفديين"، التي تتضمن لقاءات مباشرة بين رئيس الحزب وجموع الوفديين في كل محافظة من محافظات مصر على حدة.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن المبادرة تهدف إلى بحث كل الشئون الخاصة بالوفد والوفديين، للعمل على تنشيط الحزب جماهيريًا وتنظيميًا، للاستعداد لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة "شورى، وشيوخ، ونواب".

وأكد "الهضيبي" أن المبادرة تعمل على حل كل المشكلات الجماهيرية في كل محافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن عن الجدول الزمني لعقد لقاءات المبادرة الخاصة بكل محافظة على حدة، على أن تكون الاجتماعات بالمقر الرئيسي للحزب في بولس حنا.