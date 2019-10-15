أخبار مصر | لجنة الإسكان بالبرلمان تضع شرطًا لإصدار قرار التصالح في مخالفات البناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الإسكان بالبرلمان تضع شرطًا لإصدار قرار التصالح في مخالفات البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بالبرلمان خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حموده، على استثناء القرى وتوابعها من اشتراط طلاء واجهات مبانيها، كشرط لإصدار قرار التصالح، وذلك بالقانون رقم 17 لسنة 2019، فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتنص المادة السادسة فى فقرتها الثالثة بعد تعديلها، على أنه فى جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى، ويستثني فى ذلك القرى وتوابعها"، بينما كان يفيد النص القائم أنه لا يصدر القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى.

كما وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حموده، علي تعديل المادة الثانية من مشروع القانون رقم م 117 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والخاصة بتشكيل لجنة البت فى طلبات التصالح، لتتسق مع اللائحة التنفيذية الصادرة في شأن القانون.

وتنص المادة الثانية فى فقرتها الأولى بعد تعديلها علي أن تشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى نقابة المهندسين( بدلًا من عبارة لدى الجهة الإدراية في القانون القائم) أحداهما مُتخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

Advertisements

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضي، على إحالة 7 قرارات جمهورية وافقت عليهم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للجان النوعية لمناقشتها.

وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012.

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الامم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر والموقعة في 26112018 و2019530.

قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 2812019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 552019،

وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة (1) من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 20151214 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من مليار و560 مليون ين ياباني لتكون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 2019616.