أخبار مصر | تعاون بين 'الوطنية للإعلام' ومركز الاتصال الوطني البحريني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعاون بين 'الوطنية للإعلام' ومركز الاتصال الوطني البحريني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أحمد المناعي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال البحريني، والوفد المرافق له.

وبحث الجانبين سُبل تنشيط التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام، ومركز الاتصال في مختلف المجالات الإعلامية، من تبادل خبرات وتدريب وتبادل إخباري وبرامجي.

كما ناقش الطرفان مختلف وجهات النظر حول القضايا الإعلامية المشتركة، والتنسيق حول كيفية تفعيل وسائل الاتصال في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تهدد استقرار الدول.

وأكد حسين زين خلال اللقاء، أهمية تعزيز علاقات التعاون الاعلامي، بما ينعكس إيجابيًا على الجانب المهني والاقتصادي.