مصر | أبرزها حادث محطة مصر.. تعرف على موجز محاكمات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزها حادث محطة مصر.. تعرف على موجز محاكمات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع «جريده الخليج 365»، أهم ما دار داخل ساحات القضاء المصري من جلسات ومحاكمات على مدار اليوم الثلاثاء الموافق 15اكتوبر، وأبرزها محاكمة «تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ "حادث محطة مصر" لـ10 نوفمبر"، تأجيل محاكمة متهمين بتكوين جماعة إرهابية في الوراق لـ3 نوفمبر، حجز محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" عسكريا للحكم 30 نوفمبر.

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ "حادث محطة مصر"

أجلت اليوم الثلاثاء محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية، أولى جلسات محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة لجلسة 10 نوفمبر لسماع شهود الإثبات.

السجن 10 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بأحداث عنف العجوزة

قضت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم محمد أحمد محمد بأحداث عنف العجوزة بمعاقبته بالسجن 10 سنوات، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.

حبس 4 عاطلين لاستدراجهم الشواذ جنسيا بالجيزه

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، لاتهامهما باستقطاب ضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة الشذوذ الجنسي، والقيام بمغافلتهم وسرقتهم بمنطقة الشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

حبس مسجل 15 يوما لحيازته على حشيش بباب الشعرية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد، حبس مسجل خطر بحوزته 450 جرام حشيش وطبنجة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تأجيل محاكمة متهمين بتكوين جماعة إرهابية في الوراق

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، أولى جلسات محاكمة أحمد عبد الحفيظ وحاتم محمد إبراهيم، في القضية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة، لجلسة 3 نوفمبر للاطلاع والاستعداد مع استمرار حبس المتهمين.

Advertisements

حجز محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" عسكريا للحكم

حجزت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 304 متهمين من حركة "حسم" وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر وقيادات أخرى بالجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " محاولة اغتيال النائب العام المساعد" والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية لجلسة 30 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بالانضمام لجماعة محظورة 15 يوما

جددت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس شخصين لاتهامهما بالانضمام لجماعة محظورة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المتهمين هما "و. ع "، و"ح. م"، عاطلان، عثر بحوزتهما على كتب خاصة بالجماعة المحظورة وأوراق تحريضية ضد الدولة، فيما أنكر المتهمين انضمامهما لتلك الجماعة.

إخلاء سبيل 100 متهم على ذمة قضية "مظاهرات 20 سبتمبر

أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإخلاء سبيل 100 متهم بينهم 6 فتيات، على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"مظاهرات 20 سبتمبر"

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف

قررت الدائرة 26 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بـ"الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف"، وذلك لجلسة 13 نوفمر لسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع.

دعوى قضائية تطالب بشطب اسم سيدة من سجل الوفيات

أقام هاني علي علي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، دعوى قضائية، بمجلس الدولة، وكيلا عن عزيزة أحمد أبو الحسن، طالب فيها بإلغاء القرار السلبي لجهة الإدارة بعدم شطب ومحو اسم موكلته من سجلات الوفيات والحاسب الآلي بمصلحة الأحوال المدنية.