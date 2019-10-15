مصر | "ميتة على الورق".. دعوى قضائية تطالب بشطب اسم سيدة من سجل الوفيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميتة على الورق".. دعوى قضائية تطالب بشطب اسم سيدة من سجل الوفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام هاني علي علي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، دعوى قضائية، بمجلس الدولة، وكيلا عن عزيزة أحمد أبو الحسن، طالب فيها بإلغاء القرار السلبي لجهة الإدارة بعدم شطب ومحو اسم موكلته من سجلات الوفيات والحاسب الآلي بمصلحة الأحوال المدنية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45116 لسنة 73، كل من وزير الداخلية بصفته، مدير مصلحة الأحوال المدنية بصفته.

وقال هاني في دعواه إنه بتاريخ 31 أغسطس 2012 قام شخص لا تعرفه يدعى محمد الدمرداش بالإبلاغ عن موكلتي بأنها توفت وأن ذلك البلاغ عن الواقعة غير حقيقي وذلك لأن موكلتي مازالت على قيد الحياة وقد تقدمنا إلى مصلحة الأحوال المدنية لشطبها من السجلات فامتنعوا وذلك لعدم وجود حكم قضائي يثبت إنها على قيد الحياة.

وتابع المحامي، أن القرار السلبي المطلوب إلغاؤه ووقف تنفيذه يتوافر فيه ركن الجدية والاستعجال بما يسبب للاستمرار في تنفيذ من أضرار نفسية واجتماعية للطاعنة وذلك لعدم شطب اسمها من سجلات الوفيات بالحاسب الآلي لمصلحة الأحول المدنية.