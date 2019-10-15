مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": إخلاء سبيل 100 متهم بـ"مظاهرات سبتمبر".. وسقوط عصابة سرقة الشواذ جنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": إخلاء سبيل 100 متهم بـ"مظاهرات سبتمبر".. وسقوط عصابة سرقة الشواذ جنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد الشارع المصري، اليوم الثلاثاء، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.بلاغ يتهم "أبو النجا" بالتحريض على المؤسسة العسكرية والإساءة للدولة
تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 6327 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الممثل الهارب خالد أبوالنجا بالتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والأمنية وذلك خلال المؤتمرات التي يحضرها وعبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، كما تضمن البلاغ اتهام الهارب خالد أبوالنجا بالتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية وتعمد نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة والاستقواء بالخارج.
أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإخلاء سبيل 100 متهم بينهم 6 فتيات، على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"مظاهرات 20 سبتمبر".
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لجلسة 21 أكتوبر ويُطلب حضور اللواء مصطفى النمر.
شهدت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغي أولى جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.