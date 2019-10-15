مصر | بالأسماء.. إخلاء سبيل 100 متهم على ذمة قضية "مظاهرات 20 سبتمبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. إخلاء سبيل 100 متهم على ذمة قضية "مظاهرات 20 سبتمبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإخلاء سبيل 100 متهم بينهم 6 فتيات، على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"مظاهرات 20 سبتمبر"، وهم:



1- مها علي فرج علام

2- علياء محمد محمود برديسي

3- إسراء عبده إبراهيم عبده

4- منى محمد حامد علي

5- ضحى عيد جمعة صميدة

6- وسام حلمي عبد المنعم السعيد

7- محمد عصام أحمد محمد البلقاسي

8- منصور البغدادي منصور عبد الغني

9- مازن أسعد طه العباسي

10- عمر السيد أحمد علي

11- إسلام يوسف محمد شعراوي

12- محمد طارق بيومي بيومي

13- عبد المنعم محمد عبد المنعم إبراهيم

14- عبد الرحمن أمير محمد النيلي

15- هشام علي محمود محمد

16- المعاذ بالله الحسين عبد الرحمن السعدي

17- محمد عبد الرحيم محمد عبد الجواد

18- سعد أحمد سعد بدوي

19- محمد أشرف محمد إبراهيم الشوة

20- أدهم محمد محمد عبد الرحمن

21- أحمد حسانين علي حسانين

22- ياسر سلامة جمعة سليم سلامة

23- محمد محمود إبراهيم الصواف

24- إسلام مجدي العربي العوادلي

25- علي عاصم شهدي عقيلي

26- أحمد حمدي مصطفى أحمد دياب

27- محمد رضا السيد بدوي

28- محمود سامي محمد رياض الخولي

29- أحمد مسعد محمد عوض

30- محمد جمال محمود محمد زيادة

31- محمد نور عبد الموجود عبد الفتاح

32- عبد الله محمد عبد الحافظ البلتاجي

33- محمد سامي محمد عبد الله

34- مروان أسعد محمد جلال

35- محمد محمود محمد ناجي

36- يوسف حسين عبد المجيد حسين

37- محمد رضا الدوادي رجب

38- حازم ممتاز محمد أحمد

39- عبد الرحمن أحمد صبحي أحمد إبراهيم

40- إبراهيم محمود إسماعيل شعبان

41- خالد محمد زيدان زيدان النجار

42- أيمن عاطف عبد النبي أبو المجد نصار

43- محمود حسني حنفي محمد محمود

44- أحمد محمد السيد عبد العزيز

45- يوسف أسامة أحمد كمال

46- أحمد مجدي محمد محرز

47- محمد خالد مسعد الشوبكشي

48- باسم سيد أحمد عثمان

49- أسامة السيد إبراهيم الزيني

50- محمد مصطفي على علي الجندي

51- علاء وجدي مسعد أحمد شحاته

52- يوسف عبد الكريم عبد الواحد محمد

53- محمد صالح عبد القوي

54- أحمد محمد عبد الله مشعل

55- أحمد هشام شحاته سعد

56- إبراهيم طارق حسين جاد الرب

57- إسلام سيد إسماعيل موسي

58- جمال رمضان عبد الفتاح رجب

59- عمرو تامر غريب محمد الفوال

60- محمد السيد نصر مصطفى بكر

61- أحمد محمد أسامة الألفي

62- عصام فتحي محمد برهام العجيزي

63- سيف الدين صبري شاكر إبراهيم

64- محمد عبده التميمي عبده شلبي

65- محمود عوض علي عوض

66- عمر عرفة سعد إمام

67- أحمد عاطف مصباح بدر

68- محمود مصطفي إسماعيل أحمد

69- أحمد عثمان عبد الرحمن قرني

70- محمود ياسر أحمد سامي

71- أحمد محمد كمال حسن

72- خالد أحمد صبري محمد

73- أحمد مجدي عبد المنعم مرسي

74- محمد هشام محمد عبد الحفيظ

75- سيف الدين خالد حمدي محمد

76- إبراهيم محمود إبراهيم السيد

77- عبد الرحمن صلاح أحمد عبد القادر

78- عمرو عزت محمد حسين

79- محمود وحيد أحمد صالح

80- محمود مصطفي محمد مصطفي

81- محمد خالد محمد بدر

82- محمد ثروت مصطفي إسماعيل

83- محمد علي عبد الله علي

84- أنس محمد مرسي رجب موسي

85- أحمد محمد فرجاني شلقامي

86- إيهاب أشرف عبد الحميد منصور

87- علي محمد عبد الفتاح سيد

88- بهاء الدين محمد عبد الحميد مرسي

89- يوسف السيد سالم محمد محمد

90- عبد العظيم السيد عبد العظيم سليمان

91- يوسف أحمد السيد السيد أحمد

92- ياسر محمد عوض حسين

93- عماد عبد النبي حسن ميهوب

94- كريم خالد سعد السيد عطيه

95- إبراهيم عبد المنعم إبراهيم رجب

96- يوسف شعبان برنس حسن

97- فاروق عبد الحميد ميهوب ميهوب

98- أمير حسانين عبد السلام محمد حسن

99- شريف محمد رفعت محمد يوسف

100- ياسر سلامة جمعة سليم