شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر لمجلس كنائس مصر: رجال الأديان عليهم مسؤولية كبرى لإنقاذ البشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الثلاثاء، أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر، برئاسة الأب رفيق جريش.

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قال شيخ الأزهر إن سفينة الإنسانية تغرق في بحر من الحروب والدمار الذي خلفته الصرعات الدولية، لافتًا إلى أن رجال الأديان يقع على عاتقهم مسؤولية كبرى أمام الله والإنسانية لإنقاذ البشرية من أخطاء الحضارات الغربية الحديثة.

وأضاف شيخ الأزهر أن وثيقة الأخوة الإنسانية قدمت للعالم نموذجًا فريدًا، للتعايش المشترك بين أبناء الإنسانية دون النظر إلى الجنس أو اللون أو المعتقد، لافتًا إلى أهمية تفعيل بنود وثيقة الأخوة الإنسانية، من خلال التواصل مع الشباب في كل أنحاء مصر للتأكيد على أهمية هذه القيم النبيلة في الحفاظ على النسيج الوطني.

من جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر، باعتباره رمزًا وطنيًا لكل المصريين، ونموذجًا للسلام والتعايش، مُبدين استعدادهم للتعاون المشترك في نشر وإرساء المبادئ التي أقرتها وثيقة الأخوة الإنسانية.