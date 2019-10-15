شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يلتقي نائب الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلتقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، مع مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي.

ومن المُقرر أن يبحث رئيس الوزراء، مع المسؤول الأمريكي خلال اللقاء، عددًا من محاور التعاون المشترك بين البلدين، وملفات دعم العلاقات في مجالات عديدة، بالإضافة إلى القضايا والموضوعات ذات الشأن المشترك، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

يُذكر أن رئيس الوزراء استهل زيارته لواشنطن بلقاء الرئيس الجديد لصندوق النقد الدولي، ووزير الطاقة الأمريكية، فيما يلتقي أيضًا عقب لقاء نائب الرئيس الامريكي، مع كل من رئيس الغرفة التجارية الامريكية، وعدد من أعضاء الغرفة ورجال الاقتصاد الأمريكيين، بحضور الوفد الوزاري المرافق، إذ يبحث الجانبين مجمل أُطر دعم التعاون المشترك في المجالات التجارية والفرص الاستثمارية في مصر، في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المتنامية التي تشهدها مصر حاليًا.