شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى رئيسة التحالف التقدمى بالبرلمان الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى اليوم بمقر البرلمان الأوروبى، رئيسة التحالف التقدمى للاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي النائبة الإسبانية Iratxe García Pérez. يأتى لقاء قداسة البابا مع رئيسة التحالف التقدمى فى إطار زيارته التى جرت اليوم لمقر البرلمان الأوروبى بالعاصمة البلجيكية بروكسل والتى شملت عدة لقاءات أخرى مع كبار المسؤولين بالبرلمان على رأسهم رئيسه david maria sassoli والنائب المجرى György HÖLVÉNYI رئيس مجموعة العمل المعنية بالحوار بين الثقافات والأديان بكتلة حزب الشعب الأوروبى EPP. Advertisements حضر اللقاءات السفير المصرى ببلجيكا خالد البقلى. كان قداسة البابا والوفد المرافق قد غادروا العاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم مستقلين القطار في طريقهم إلى بلجيكا فى إطار جولة قداسته الرعوية الحالية بإيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يلتقى رئيسة التحالف التقدمى بالبرلمان الأوروبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.