شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس السيادى السودانى: سنحتفل فى جوبا بالسلام ووداع الحرب اللعينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن عضو المجلس السيادى السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أكد أنه سيتم الاحتفال فى جوبا بالسلام ووداع الحرب "اللعينة".

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