شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: رجال الدين مسؤولون عن إنقاذ البشرية من أخطاء الحضارات الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن رجال الأديان يقع على عاتقهم مسؤولية كبرى أمام الله والإنسانية؛ لإنقاذ البشرية من أخطاء الحضارات الغربية الحديثة.

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وأضاف الطيب، خلال لقائه أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر برئاسة الأب رفيق جريش، الثلاثاء، أن سفينة الإنسانية تغرق في بحر من الحروب والدمار الذي خلفته الصرعات الدولية، موضحًا أن وثيقة الأخوة الإنسانية قدمت للعالم نموذجًا فريدًا للتعايش المشترك بين أبناء الإنسانية دون النظر إلى الجنس أو اللون أو المعتقد.

وأشار إلى أهمية تفعيل بنود وثيقة الأخوة الإنسانية من خلال التواصل مع الشباب في كل أنحاء مصر؛ للتأكيد على أهمية هذه القيم النبيلة في الحفاظ على النسيج الوطني.

من جهتهم، أعرب أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر عن سعادتهم بلقاء فضيلة الإمام الأكبر باعتباره رمزًا وطنيًا لكل المصريين، ونموذجًا للسلام والتعايش، موضحًا استعدادهم للتعاون المشترك في نشر وإرساء المبادئ التي أقرتها وثيقة الأخوة الإنسانية.