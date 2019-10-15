شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم يشارك في «الحوار الدولي حول الهجرة» بجنيف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك منتدى شباب العالم، وعلى مدار يومين، بمنتدى «الحوار الدولي حول الهجرة»، والذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة سنويا بمدينة جنيف في سويسرا، حيث انطلق الحوار هذا العام تحت شعار «إشراك الشباب كفاعلين أساسيين في إدارة الهجرة».

ويعقد على هامش منتدى الحوار هذا العام، لقاء رفيع المستوى لإلقاء الضوء على العلاقة بين الشباب والتنمية المستدامة والهجرة في إفريقيا، والذي يشارك فيه أحد ممثلي «منتدى شباب العالم» لاستعراض التجربة المصرية لخلق فرص عمل إضافية والحد من الفقر من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يتم تسليط الضوء على الشراكة الدولية لتحقيق أهداف إفريقيا للتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن المنظمة الدولية للهجرة تأسست عام 1951، وتتخذ من مدينة جنيف بسويسرا مقرا لها، وتعمل على دعم الحوار والتعاون بين الشركاء الدوليين سواء الحكوميين أوغير الحكوميين في قضايا الهجرة. ويعد «الحوار الدولي حول الهجرة» هو المنتدى الرئيسي الذي تعقده المنظمة سنويا لمناقشة قضايا وسياسات الهجرة حول العالم.

منتدى شباب العالم يشارك في منتدى الحوار الدولي حول الهجرة بجنيف