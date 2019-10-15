شكرا لقرائتكم خبر عن «مشكلات الإعلام» في أولى ندوات منتدى خالد محي الدين بـ«التجمع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقيم منتدى خالد محي الدين، بحزب التجمع، ندوته الأولى، في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء، تحت عنوان «الإعلام المصري.. المشكلة والحل»، بقاعة جمال عبدالناصر في مقر الحزب بوسط البلد.

يدير الندوة، الزميل خالد الكيلانى، منسق عام المنتدى، ويتحدث فيها طارق المهدى، وزير الإعلام الأسبق، والدكتور طارق سعدة، رئيس نقابة الإعلاميين، والدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وإبراهيم الصياد، وكيل أول وزارة الإعلام ورئيس قطاع الأخبار الأسبق، وأيمن عدلي عضو مجلس نقابة الإعلاميين ورئيس لجنة التدريب والتثقيف بالنقابة.

وقال الكيلانى، لـ«المصري اليوم»، إن الندوة، ستكون الأولى ضمن سلسلة ندوات، يقيمها المنتدى لمناقشة أزمة الإعلام والصحافة المصرية، ومناقشة المشكلات وكيفية وضع حلول لها، في ظل الحرب التي تشنها بعض الجهات الخارجية على مصر، مع كيفية مواجهة ذلك.