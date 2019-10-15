شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يزور البرلمان الأوروبي ببروكسل (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار قداسة البابا تواضروس الثاني، الثلاثاء، البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
كان قداسة البابا والوفد المرافق قد غادروا العاصمة الفرنسية باريس، صباح الثلاثاء، مُستقلين القطار في طريقهم إلى بلجيكا في إطار جولة قداسته الرعوية الحالية بإيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.
استقبل رئيس البرلمان الأوروبي David Maria Sassoli، قداسة البابا، لدى وصوله مقر البرلمان، إذ كتب كلمة تذكارية في سجل كبار الزوار، وعقد جلسة حضرها رئيس البرلمان ورئيس مجموعة العمل المعنية بالحوار بين الثقافات والأديان بكتلة حزب الشعب الأوروبي.
وأعرب قداسة البابا عن سعادته بزيارة البرلمان الأوروبي، مشيرًا إلى أن الأحوال في مصر في تحسُن مستمر.
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