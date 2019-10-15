شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد المشاركين في فعاليات «مصر تستطيع» على مركز «المنارة» للمؤتمرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ، عصر الثلاثاء، توافد المشاركين في فعاليات مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، من الخبراء المصريين بالخارج، الذين حققوا نجاحات في بلاد المهجر في مجالات التنمية والاستثمار، ويتولون مناصب مرموقة في مؤسساته دولية معنية بالاستثمار والتنمية والمنح والمشروعات الصغيرة والتعليم والرقمنة، على مركز مصر للمؤتمرات الدولية «المنارة» بالتجمع الخامس، استعدادًا لبدء فعاليات المؤتمر الذي يعقد اليوم تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر فعالياته على مدى يومين.

Advertisements

ويأتي مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمشاركة نحو 65 مستثمرا ورجل أعمال مصري بالخارج، بالإضافة إلى غيرهم من مستثمري الداخل لتبادل الخبرات والتعاون لإطلاق عدد من المشروعات.

وتتضمن أجندة المؤتمر 11 جلسة على مدار اليومين، تناقش سبل التنمية في إفريقيا والاستثمار في عدد من القطاعات مثل التكنولوجيا ودعم المناطق اللوجستية والطاقة والأدوات المالية والتعليم والصحة والقطاع الزراعي والتصنيع الغذائي والسياحي وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن المقرر أن تكرم وزيرة الهجرة، خلال فعاليات الافتتاح، رواد الأعمال والخبراء المشاركين في المؤتمر، كما تعلن تكريم مؤسسة «مصر تستطيع» لاسم العالم المصري الراحل عبدالحليم عمر أستاذ الطرق والنقل في جامعة كارلتون بكندا، والذي شارك في الدورة الأولى للمؤتمر عام 2016 وقدم لمصر هراس الأسفلت «أمير».