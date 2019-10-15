شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس: الشعب لم يثر ضد بلده.. وعلينا الانتظار لنجني «ثمار الإصلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، إن «شعب مصر منذ فجر التاريخ، لم يثر ضد بلده، إلا في حالة واحدة عندما أصبحت محتلة»، مشيرًا إلى أنه «كان هناك محاولات أخرى في عام 2011 لخطف مصر، وخرجت دعوات من الخارج تقول للشباب «اهدم بلدك»، لكن فشلت محاولات خطف مصر بفضل المحبين للوطن».

وأضاف «صقر» في كلمته باحتفالية جامعة السويس بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر، الثلاثاء، أن «المصريين شعب له جيش، وليس جيش وشعب، فالجيش يحمي الأرض والعرض».

وأشار إلى أن «البعض ينظر إلى حرب أكتوبر وعبور القناة وكأنه أمر سهل وهين»، مضيفًا: «أقول للشباب اللي بيروحوا الجيم يشيل شكارة أرز 50 كيلو ويطلع جبل عتاقة لمسافة 50 مترا، وينزل في قارب ويجدف في البحر مسافة 200 متر، ويقف في مكان فيه ضرب نار وخطوط نابالم».

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واستطرد المحافظ قائلًا: «بمنطق القدرة على التنفيذ، فإن ذلك أمرًا صعبًا للغاية، لكن الجنود نفذوا ذلك بشكل منظم في وقت العبور، وتناسوا أي اوجاع لهم، وكان تحرير الأرض نصب اعينهم لا يثنيهم عنه إلا الشهادة في سبيل الله».

وتحدث «صقر» عن المرحلة الراهنة، مؤكدًا أنها «مرحلة بناء، والمصري الذي زرع وادي النيل وخضر اليابس، يعلم ويقدر أنه ليصلح زرعه ويجني ثماره عليه بالصبر، ولذلك علينا الانتظار حتى نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي، وسنرى مصر بشكل آخر عندما يتحقق الإصلاح الذي بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنفيذه ومؤسسات الدولة قبل 4 سنوات».

وفي كلمته، قال الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، إن «نصر أكتوبر العظيم هو وسام على صدر كل مصري، وكل من عاش يوم النصر عندما استعاد شعب مصر بجيشة الوطني المخلص أن يحقق النصر»، مشيرًا إلى أن «العالم قال إن هزيمة جيش إسرائيل من المستحيل، ولم يعلموا أن مصر التي صنعت تاريخ البشرية قادرة على قهر المستحيل».

حضر الاحتفالية عدد من أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء، والأدباء والكتاب الصحفيين والفنانين، والقيادات التنفيذية، واللواء محمد جاد مدير الأمن، والقيادات الأمنية والتنفيذية، ومئات الطلاب في قاعة المؤتمرات بجامعة السويس.