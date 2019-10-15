شكرا لقرائتكم خبر عن خبير استراتيجي: مخطط إثيوبي للتحكم الكامل في النيل وتحويل السد العالي لسد فارغ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني رسلان، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إثيوبيا لديها هطول مطري غزير يبلغ 930 مليار متر مكعب من المياه، لكن لديها مشكلة تتمثّل في أن كل تلك الكميات من المياه تأتي في زمن وجيز حوالي 3 أشهر ونصف، من يونيو إلى سبتمبر من كل عام، أما بقية العام فتتعرض للجفاف.

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وأضاف رسلان، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان «سد النهضة: بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري»، أن «هناك 87% من هذه الأمطار تتبخر مرة أخرى إلى الغلاف الجوي لا تستفيد منها وتتوزع الكمية المتبقية على 12 حوض نهري؛ ومنهم حوض نهر النيل ويعد من اهم الأحواض».

أكد رسلان أن الناتج القومي الأثيوبي يشكل 18% من الناتج القومي المصري، رغم تساوي عدد السكان وهذا معناه أن اثيوبيا أمامها مشوار طويل، في ظل أن معدل التنمية ومستوى المعيشة متدني في إثيوبيا، كما تعتبر من الدول الأكثر فقرا في العالم، رغم أن هناك استثمارات أجنبية ما أدى إلى تحقيق مستوى تنمية من 8 إلى 10% في اخر 10 سنوات.

وشدد على أن اثيوبيا منذ اكثر من عقدين تحاول التملص من القانون الدولي المنظمة لاستخدام الانهار وتستند إلى مبدأ السيادة الإثيوبية، وهذا بالطبع يتعارض مع القانون الدولي ضمن مخطط تستهدف من خلاله إلى تحويل المياه إلى سلعة معروضة للبيع والتحكم الكامل في مياه النيل الأزرق، لفرض سياسات الإملاءات باستخدام سلاح المياه بأن تكون مجمع الأنهار والبحار، وتحويل السد العالي إلى سد فارغ تتعرض معه مصر لخطر الفيضانات المنخفضة وتتحول السدود الأثيوبية إلى بوابات تستخدمها لتنفيذ سياسات الإملاءات.