شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء»: إصدار عملة تذكارية فضية فئة 50 جنيهًا (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر، الثلاثاء، قرار رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي لوزير المالية بإصدار عملة تذكارية فضية فئة الخمسين جنيهًا بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستورى في مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الوزراء»: إصدار عملة تذكارية فضية فئة 50 جنيهًا (نص القرار) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.