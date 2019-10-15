شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع رئيسة كرواتيا تطوير التعاون فى العديد من المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن رئيسة جمهورية كرواتيا "كوليندا غرابار كيتاروفيتش" استقبلت اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكرى فى العاصمة الكرواتية زغرب.

وأوضح حافظ أن اللقاء يأتى على ضوء العلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن الوزير شكرى استهل اللقاء بنقل تحيات رئيس الجمهورية لرئيسة كرواتيا، مقدماً الدعوة إلى رئيسة كرواتيا لزيارة مصر فى أقرب فرصة.

كما قدم الوزير شكرى التهنئة للرئيسة على قرب تولى كرواتيا - لأول مرة منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى في عام 2013 - رئاسة الاتحاد الأوروبى خلال النصف الأول من عام 2020، ومعرباً عن تطلعه للتعاون مع كرواتيا خلال فترة رئاستها لتعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى فى شتى المجالات.

كما نوه الوزير شكرى بأن زيارته الحالية إلى زغرب تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى رئاسة كرواتيا المرتقبة للاتحاد الأوروبى، ورئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقى.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية شدد على أهمية دفع وتطوير التعاون الثنائى، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين مصر وكرواتيا، بما يرتقى بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب ويعكس حرص البلدين على تدعيم علاقات التعاون المتميزة والمتشعبة.

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وفى هذا الإطار، تم مناقشة سبل تطوير التعاون فى العديد من المجالات، وخاصة السياحة، ونقل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، وكذا إمكانية عقد اتفاقيات توأمة بين الموانئ المصرية والكرواتية، فضلاً عن أهمية استفادة الشركات الكرواتية من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، وخاصة بمشروع تنمية محور قناة السويس.

هذا، وكشف المتحدث باسم الخارجية أن الرئيسة الكرواتية رحبت من جانبها بزيارة الوزير شكري في أول زيارة لوزير خارجية مصري إلى كرواتيا، مؤكدةً على الأهمية التي توليها بلادها لتعزيز العلاقات مع مصر في شتى المجالات.

كما حرصت على الاستماع إلى الرؤية المصرية حول سبل التصدي للتحديات المشتركة، فضلاً عن الموقف المصري إزاء أبرز الملفات والقضايا الإقليمية. وفي هذا الصدد، تطرق الوزير شكري إلى ما تشهده الساحة السورية حالياً، حيث شدّد على رفض مصر للعدوان التركي.