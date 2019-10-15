شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الروسية: الجيش السورى يسيطر على قاعدة الطبقة الجوية بمنبج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات السورية سيطرت على منطقة مساحتها ألف كيلومتر مربع حول منبج. وأضافت أن الجيش السورى سيطر على قاعدة الطبقة الجوية ومحطتى كهرباء وعدة جسور على نهر الفرات

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