شكرا لقرائتكم خبر عن "نسور فى السماء".. فيلم وثائقى عن عيد القوات الجوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، فيلم وثائقى عن تطوير القوات الجوية، وذلك فى ذكرى الاحتفال بعيد القوات الجوية، والذى يواكب 14 أكتوبر من كل عام.
وتضمن الفيلم بعض من الطائرات التى تم ضمها حديثا للقوات الجوية، وكذلك عمليات التدريب والتأهيل المستمر للقوات، وتضمنت الطائرات المنضمة للقوات الجوية، مختلف الأنواع والتى تخدم حاليا فى القوات المسلحة المصرية.
وظهر فى الفيلم جولة سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال زيارته لمشروع مستقبل مصر، كما ظهر بالزى العسكرى، خلال تفقده إحدى القواعد الجوية، حيث ارتدى الزى الخاص بالقوات الجوية المصرية، كما صعد على متن إحدى المروحيات.
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