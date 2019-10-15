شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صورة لوثيقة التفاهم بين قوات الجيش السورى و"قسد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر نسخة من وثيقة التفاهم بين قوات سوريا الديمقراطية، والجيش العربى السورى، القاضية بدخول القوات السورية وبسط سيطرتها بالكامل، من منطقة ديوار شرقا وحتى جرابلس غربا.

الوثيقة و وفقا لما نشر على موقع "روسيا اليوم"، يشار إلى أن التلفزيون السورى قال اليوم، إن وحدات من الجيش السورى انتشرت فى مدينة منبج، وأذاع وبث لقطات لسكان منبج يحتفلون بقدوم القوات الحكومية، بينما قال مصدر عسكرى سورى، إن الجيش السورى بات على مسافة 10 كيلومترات من جيش الإحتلال التركى بين بلدتى تل تمر ورأس العين، وقد يحدث اشتباك بين الجيشين فى أى لحظة.

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