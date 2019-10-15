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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء يلتقى رئيسة صندوق النقد الدولى خلال زيارته لواشنطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته لواشنطن، التى بدأها اليوم الثلاثاء والوفد الوزارى المرافق له، كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولى .
ومن المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية عدد من أعضاء الكونجرس ومسئولى كبرى الشركات الأمريكية لبحث سبل زيادة استثماراتهم فى مصر .
وكان صندوق النقد الدولى، قد أوضح اليوم، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصربنسبة 5.9% فى السنة المالية التى تنتهى فى يونيو دون تغيير عن توقعاته الصادرة فى أبريل لكن بما يقل عن المستهدف الحكومى لنمو يتراوح بين ستة وسبعة بالمئة.
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